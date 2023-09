Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı Cornelia kazandı

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Cornelia" isimli atıyla Can İnce kazandı.



Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.



Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Cornelia" isimli atıyla Can İnce birinci oldu. Uğur Yılmaz "Niklas 99" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, "Bellator Fortis" isimli atıyla Burak Korkmaz üçüncülüğü elde etti.



Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.



Engel atlama yarışmalarının son gününde Pazar günü TBMM Kupası sahibini bulacak.



Tuncer: "İnsanlar burada kötü enerjilerini atıyor"



Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların vatandaşlar tarafından heyecanla takip edildiğini belirtti.



Bugün Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nın yapıldığını, yarın da TBMM Kupası'nın gerçekleştirileceğini dile getiren Hasan Engin Tuncer, şu ifadeleri kullandı:



"Bu hafta sonu buradayız. Güzel bir cumartesi günü yaşıyoruz. Çok güzel müsabaka oluyor. İnsanlar çok mutlu. İnsanlar burada kötü enerjilerini atıyor. Çok güzel görüntüler var. Ben her zaman söylüyorum. Diğer spor dallarına ilgi çok fazla, bunu biliyoruz ama atla olan ilişki bambaşka bir şeydir. Bunu ne kadar gösterebilirsek ve toplumla buluşturursak, o kadar ilginin artacağına inanıyorum."