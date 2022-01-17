Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı

Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı
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17 Ocak 2022 17:37
Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor maçı öncesi rutin olarak uygulanan Kovid-19 testleri sonucu teknik ekibimizde yer alan bir antrenör ve A takımda yer alan iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörümüz ve sporcularımızla ilgili tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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