Genç kadın milli judocular, Lübnan'a gitti

Genç kadın milli judocular, Lübnan'da düzenlenecek Asya Açık Turnuvası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zouk Mikhael kentinde 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak organizasyona 16 ülkeden 36'sı kadın 116 judocunun katılması bekleniyor.



Türkiye'yi temsil edecek judocular ve maç programları şöyle:



26 Kasım Cumartesi:



57 kiloda Gülzade Korkmaz ve Ayşenur Budak, 63 kiloda Eda Karademir, Ezgi Karademir ve Şeydanur Aydın.



27 Kasım Pazar:



70 kiloda Hatice Vandemir ve Sıla Korkmaz.





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