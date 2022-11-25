Genç kadın milli judocular, Lübnan'a gitti

Genç kadın milli judocular, Asya Açık Turnuvası için Lübnan'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç kadın milli judocular, Lübnan'a gitti
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25 Kasım 2022 00:12
Genç kadın milli judocular, Lübnan'da düzenlenecek Asya Açık Turnuvası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zouk Mikhael kentinde 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak organizasyona 16 ülkeden 36'sı kadın 116 judocunun katılması bekleniyor.

Türkiye'yi temsil edecek judocular ve maç programları şöyle:

26 Kasım Cumartesi:

57 kiloda Gülzade Korkmaz ve Ayşenur Budak, 63 kiloda Eda Karademir, Ezgi Karademir ve Şeydanur Aydın.

27 Kasım Pazar:

70 kiloda Hatice Vandemir ve Sıla Korkmaz.

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