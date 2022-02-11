Gedson Fernandes'ten Süper Lig rekoru!

Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Altay karşılaşmasında Süper Lig rekoru kırdı. Genç oyuncu girdiği 30 ikili mücadeleden 20 tanesinde başarılı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten Süper Lig rekoru!
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11 Şubat 2022 22:52
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında Altay ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Gedson Fernandes de rekor kırdı.

Karadeniz ekibinin Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson, mücadelede 30 ikili mücadeleye girerken, bunların 20 tanesini kazandı ve bu sezonki Süper Lig rekorunu kırdı.

Portekizli futbolcu ayrıca 11.35 km ile maçın da en çok koşan ismi olmayı başardı.

Gedson Fernandes'in Altay maçı istatistikleri:

-En fazla ikili mücadele kazanan oyuncu (20)
-En fazla sahipsiz top kazanan isim (6)
-Takımın en fazla adam eksilten ikinci ismi (6)
-Yüzde 86 pas isabet yüzdesi

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