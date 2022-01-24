Gaziantep'ten 17'lik transfer hamlesi

Gaziantep FK Kuzey Makedonya'da Shkendija forması giyen 17 yaşındaki Dashmir Elezi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



UEFA'nın gelecek vadetmek 50 genç oyuncu arasında 46'ıncı sırada bulunan genç yetenek Elezi için kulübüyle görüşmelere başlayan kırmızı siyahlıların bu oyuncuyu kadroya katmakta ısrarcı olduğu öğrenildi.



Uefa Gençlik Ligi, Şampiyonalar Ligi Elemeleri ve milli formayı da terleten genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Elezi sağ kanat mevki başta olmak üzere sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabiliyor.



Haber: Ali Budak





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