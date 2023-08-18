Gaziantep'te Stefano Okaka sesleri

Gaziantep FK, Stefano Okaka için Rams Başakşehir'e çok makul bir teklif yaptı ve beklemeye geçti. Kulüple olan görüşmeler devam ediyor.



RESMİ İMZALAR ATILACAK



34 yaşındaki tecrübeli golcü için pürüzlerin giderilmesinin ardından kısa bir süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.



Sözleşmesinin son yılı olması dolayısıyla transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



37 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 37 resmi maça çıkan Stefano Okaka bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



