Gaziantep'te Stefano Okaka sesleri

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Gaziantep FK, Rams Başakşehir forması giyen Stefano Okaka transferinde sona yaklaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Stefano Okaka sesleri
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18 Ağustos 2023 12:34
Gaziantep FK, Stefano Okaka için Rams Başakşehir'e çok makul bir teklif yaptı ve beklemeye geçti. Kulüple olan görüşmeler devam ediyor.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

34 yaşındaki tecrübeli golcü için pürüzlerin giderilmesinin ardından kısa bir süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Sözleşmesinin son yılı olması dolayısıyla transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 37 resmi maça çıkan Stefano Okaka bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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