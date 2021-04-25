Gaziantep'in mazereti bahis: "Bizi çok etkiledi"

Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Erzurumspor'a kaybettikleri maç sonrası konuştu.

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Gaziantep'in mazereti bahis: 'Bizi çok etkiledi'
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25 Nisan 2021 18:48
Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota, BB Erzurumspor'a 3-2 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Oyuncularının yasadışı bahis oynadıkları iddiası nedeniyle kadro dışı bırakılmaları hakkında gelen soruya Mota, "Dün yaşanan olaylar, bizi etkiledi. İstediğimiz konsantrasyonu yakalayamadık. Bizi çok etkiledi o olaylar." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli antrenör, "İlk yarıda istediklerimizi yapamasak da maçın hakimi bizdik. İkinci yarıda düzeltmemiz gerekenleri düzelttik. İyi de oynuyorduk ikinci yarıda, pozisyon yaratıyorduk. Birden iki tane gol yedik. Orada düştük. Bu geçen maçta da oldu, bu maçta da oldu. Yediğimiz goller bizi etkiledi. Daha sonra yine toparlandık. Oynamaya başladık. Bütün oyuncular reaksiyon göstermek, puan almak istediler. Maç sonuna kadar buna çalıştılar. Sonra goller de bulduk. 1 puan almak için çaba gösterdiler ama maalesef olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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