Garry Rodrigues'e talip çıktı: Olympiakos

Fenerbahçe'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu.

Garry Rodrigues'e talip çıktı: Olympiakos
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15 Ağustos 2020 19:43
Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues'e talip çıktı: Olympiakos!

Yunan basınında Kostas Nikolakopoulos imzasıyla yayınlanan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.






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