Garry Rodrigues'e talip çıktı: Olympiakos

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR

'de geçen sezon beklentilerin altında kalan'e talip çıktı: Olympiakos!Yunan basınında Kostas Nikolakopoulos imzasıyla yayınlanan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.