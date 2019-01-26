Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu.
İşte Garry Rodrigues'in sözleri:
"Türkiye'den ve Galatasaray'dan ayrılıp bir Asya takımına gitmeye nasıl karar verdin?"
- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim.
"Nadir görülen bir şey gerçekleşti ve yeni kulübünle çıkacağın ilk maçta kenarda ısınırken iki sarı kartla kırmızı kart gördün."
- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum.
"PAOK'tan arkadaşın Prijovic ile çok yakın arkadaş oldunuz. Sosyal medyadaki fotoğraflardan bu sonucu çıkarabilir miyiz?"
- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.
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İşte Garry Rodrigues'in sözleri:
"Türkiye'den ve Galatasaray'dan ayrılıp bir Asya takımına gitmeye nasıl karar verdin?"
- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim.
"Nadir görülen bir şey gerçekleşti ve yeni kulübünle çıkacağın ilk maçta kenarda ısınırken iki sarı kartla kırmızı kart gördün."
- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum.
"PAOK'tan arkadaşın Prijovic ile çok yakın arkadaş oldunuz. Sosyal medyadaki fotoğraflardan bu sonucu çıkarabilir miyiz?"
- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın