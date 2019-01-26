İşte Garry Rodrigues'in sözleri:

Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu.- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim.- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum.- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.