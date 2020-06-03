Galatasaraylı yıldızlar, 'Antalya' dedi!

Galatasaraylı yıldızlar, 1 haftalık kamp için Antalya'nın daha iyi olacağını teknik heyete iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaraylı yıldızlar, 'Antalya' dedi!
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03 Haziran 2020 09:28
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve A Takım çalışanlarına cumartesi günü 6. kez Kovid-19 testi uygulanacak.

Sonuçlar negatif çıkarsa, sarı-kırmızılı takım pazar günü bir haftalık kamp için Antalya'ya gidecek.

Muslera ve Falcao başta olmak üzere takımdaki tecrübeli futbolculara Antalya kampı ile ilgili görüşleri soruldu ve Rize deplasmanı öncesi konsantrasyonu artırma adına bu karar alındı.

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