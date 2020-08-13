Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi

Galatasaray'da bitmeyen aşk Henry Onyekuru...



Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile bir görüşme gerçekleşecek.



Fransız kulübüyle aradaki buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı, yine genç oyuncunun ısrarı olacak.



Galatasaraylı yöneticiler, Henry Onyeuru transferinde sonuç alamazsa; farklı isimler için girişimlerini sıklaştıracak.



