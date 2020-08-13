Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi

Galatasaraylı yöneticiler, bir kez daha kiralamak istedikleri Henry Onyekuru için Monaco ile görüşecek.

Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi
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13 Ağustos 2020 11:43
Galatasaray'da bitmeyen aşk Henry Onyekuru...

Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile bir görüşme gerçekleşecek.

Fransız kulübüyle aradaki buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı, yine genç oyuncunun ısrarı olacak.

Galatasaraylı yöneticiler, Henry Onyeuru transferinde sonuç alamazsa; farklı isimler için girişimlerini sıklaştıracak.



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