⚽1' Diagne

⚽30' Belhanda

⚽44' Belhanda

⚽45+2' Belhanda

⚽64' Oğulcan

⚽68' Babel (P)



Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti ve 2 maç sonra kazandı.



Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 7 lig maçında 25 gol attı. 🔥 pic.twitter.com/3sUSiXIQrd



— Sporx (@sporx) January 9, 2021

GALATASARAY 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MECBURİ 2 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY SAVUNMASINDA 3 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE 7 TÜRK

FATİH TERİM, 4 MAÇ SONRA TAKIMININ BAŞINDA

GALATASARAY'DA OZORNWAFOR SÜRPRİZİ

ÜBEYD'İN İLK SÜPER LİG HEYECANI

SANTRA VE GOL: SADECE 27 SANİYE

Fatih Terim ⇌ Omar Elabdellaoui pic.twitter.com/0bnidZjFed



— Sporx (@sporx) January 9, 2021

BELHANDA'DAN 16 DAKİKADA HAT-TRICK!

OĞULCAN SKORU 5-0'A GETİRDİ



BABEL OYUNA GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.Galatasaray, maça 27. saniyede Mbaye Diagne'nin golüyle başladı. Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki 50. golünü attı.Younes Belhanda 30, 44 ve 45+1. dakikalarda 3 golle ilk yarının skorunu belirledi. Arda Turan, Belhanda'nın birinci ve üçüncü gollerinde asist yaparak ilk yarının yıldızlarından biri oldu.64. dakikada Oğulcan Çağlayan farkı 5'e çıkardı. Ryan Babel, 67. dakikada skoru 6-0'a getirdi.2 hafta sonra kazanan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonra kaybederek 19 puanda kaldı.Galatasaray, hafta içi kupada Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise kupada Karagümrük ile karşılaştıktan sonra ligde Göztepe deplasmanına gidecek.Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Ligin 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 18. haftada başkent temsilcisini konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Terim, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne 11'ini çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel yer aldı.Son yapılan Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Luyindama, Linnes ve Saracchi ise yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezaları biten kaptan Arda Turan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao forma giydi.Başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Kaplan, son yapılan ve 3-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına göre mecburi 2 değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Übeyd Adıyaman, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Pierre Polomat, Piris Da Motta, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite 11'i ile çıkardı. Kırmızı-siyahlılarda, yedek kulübesinde ise Yasin Davuş, Halil Pehlivan, Diego Angelo, Dominik Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Altıparmak, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu yer aldı.Teknik direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ten sakatlığı, Giovanni Sio'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Kaplan, bu oyuncuların yerine Übeyd Adıyaman ve Murat Yıldırım'a görev verdi.Fatih Terim, son karşılaşmada 4 gol yiyen defansta 4 ismin 3'ünü değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Linnes, Saracchi ve Luyindama'yı yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Şener, Marcao ve Emre Taşdemir'e görev verdi. Geçen maça göre savunmada yerini sadece Donk korudu.Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı.Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan görev yaptı. Yedeklerde ise Türk oyuncular Fatih Öztürk, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol, teknik direktör Fatih Terim'den görev bekledi.Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı.Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.Lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı. Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.Galatasaray, santradan sadece 27 saniye gol buldu. Sol kanattan Emre Taşdemir'in pasında topla buluşan Mbaye Diagne ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Galatasaray, 1-0'dan sonra oyunun kontrolünü aldı ve müadeleyi tek kaleye çevirdi. Tüm hatlarıyla Gençlerbirliği kalesine yüklenen Galatasaray, rakibinin 1 pozisyon dışında kontrataklara çıkmasına da izin vermedi. Atak devamlılığını sürdüren Galatasaray, arka arkaya net gol pozisyonları buldu.Gençlerbirliği, ilk ciddi atağına 14. dakikada kalktı. Sefa Yılmaz'ın ara pasında Soner Dikmen kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmadan önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.Galatasaray, üst üse gol pozisyonlarından yararlanamadıktan sonra 30. dakikada Belhanda ile farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla topla buluşan Belhanda ceza sahası yayından uzak köşeye çektiği sert şutunda topu filelere gönderdi.Galatasaray, 2-0'dan sonra biraz tempo düşürse de oyunun hakimiyetini vermedi. Sürekli olarak topun sahibi olan Galatasaray, 44. dakikada farkı 3'e çıkardı.Kaleci Übeyd, takım arkadaşlarına pas vermek isterken Belhanda araya girdi. Faslı oyuncu, kaptığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, ilk yarı biterken 2. uzatma dakikasında Younes Belhanda ile farkı 4'e çıkardı.Sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında Zargo Toure'den seken topta Oğulcan Çağlayan topu Arda Turan'a gönderdi. Arda Turan Topu bekletmeden ceza sahası içindeki Younes Belhanda'ya aktarıyor ve Belhanda sağ ayağının dışı ile yaptığı aşırtma vuruş ile karşılaşmadaki üçüncü golünü buldu.İlk yarı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Gençlerbirliği ikinci yarıya daha atak başladı. Galatasaray ise ilk yarıya oranla daha tedbirli ve kontratağa dönük başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında savunmada dikkatli olan Galatasaray, 50. dakikadan sonra üst üste ataklar yapmaya başladı.Gençlerbirliği savunması, Galatasaraylı oyuncuarın direkt pasları karşısında açık vermeye devam etti. Übeyd, ikinci yarıda yaptığı iki başarılı kurtarışın ardındean 64'te Oğulcan'a engel olamadı. Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırarak farkı 5'e çıkardı.64. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel, 67. dakikada Galatasaray'ın 6. golüne imza attılar. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Ryan Babel, 67. dakikada fileleri havalandırdı. Skor 6-0 oldu.Galatasaray, maçın 20 dakikalık bölümünde kontrollü ve temposu düşük bir oyun tercih etti. Gençlerbirliği ise daha çok savunmaya çekildi. Galatasaray'da Valentine Ozornwafor, oyuna girerek ligde ilk kez parçalı formayı giymiş oldu.Galatasaray, Fatih Terim'in 4 maç aradan sonra dönüşüyle birlikte 2 maçlık galibiyet hasretini 6 gollü galibiyetle bitirdi.11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.14. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.19. dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.25. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.54. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda kaleci Übeyd topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.: Türk Telekom: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Donk (Dk. 82 Ozornwafor), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Luyindama), Belhanda (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Babel), Arda Turan, Diagne (Dk. 77 Sekidika): Übeyd Adıyaman, Johansson, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Polomat, Piris Da Motta (Dk. 82 Mustafa Seyhan), Murat Yıldırım, Candeias (Dk. 69 İlker Karakaş), Soner Dikmen, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek): Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 67 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray): Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat, Dk. 70 Piris Da Motta (Gençlerbirliği)