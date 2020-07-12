Galatasaray'dan Erdoğan'a Kaunas vizesi

Litvanya şampiyonu Zalgiris Kaunas, Galatasaray'ın deneyimli koçu Ertuğrul Erdoğan'a talip oldu, başkan Mustafa Cengiz'den onay çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan Erdoğan'a Kaunas vizesi
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12 Temmuz 2020 10:35
G.Saray yönetimi, adı Zalgiris Kaunas ile anılan basketbol takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeşil ışık yaktı.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşme uzatan Erdoğan ile Litvanya ekibi temas kurdu. Durumu başkan Mustafa Cengiz'e aktarıp, "Resmi teklif gelirse gitmeme izin verir misiniz?" diyen Erdoğan'a olumlu yanıt geldi.

"ÇOK BEYEFENDİ, ÖNÜNÜ KESMEYİZ"

Başkan Cengiz'in "Çok beyefendi ve büyük hizmetleri de oldu. Önünü kesmeyiz. Bonservis de istemeyiz" dediği öğrenildi.

MAAŞI İKİ KATI, 2 YILLIK SÖZLEŞME

Zalgiris'in Erdoğan'a G.Saray'dan aldığının iki katını teklif ettiği ve 1+1 ya da 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşüldüğü öğrenildi.



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