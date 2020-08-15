Galatasaray'da gençlik aşısı devam ediyor: Kamil Jozwiak

Genç isimlere imza attıran Galatasaray'da, Lech Poznan formasıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Kamil Jozwiak'ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp Polonya ekibine ilk etapta 2 milyon euro önerdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'da gençlik aşısı devam ediyor: Kamil Jozwiak
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15 Ağustos 2020 11:01
Galatasaray hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Barcelona'dan Arda Turan'ın kadroya katılmasıyla başlayan transfer harekatı Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve DG Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın kadroya dahil edilmesiyle tavan yaptı.

24Erzincanspor'dan Kerem Aktüroğlu'nun da kısa bir süre içinde transferinin duyurulması bekleniyor. Arda'yı dışarıda tutarsak alınan bu üç isim Galatasaray'ın yaş ortalamasını oldukça düşürdü. Ancak operasyon bitmiş değil. "Artık geçmişe yatırım yapmayacağız" diyen Fatih Terim yeni hedefini de belirledi.

Kamil Jozwiak, bu sezon çıktığı 39 maçta 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

ŞÜKRÜ HANEDAR TEMASTA

Tecrübeli çalıştırıcı, Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak'ı gündemine aldı. Onyekuru'nun ayrıldığı ortamda Emre Kılınç'ı alan Terim, 22 yaşındaki sol kanat ile opsiyonlarını çoğaltmayı planlıyor.

Yapılan araştırmaların ardından idari menajer Şükrü Hanedar, Polonyalı futbolcu ve kulübü ile temasa geçti. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Kamil için ilk etapta 2 milyon euro teklif edildi ve gelecek yanıta göre yeni bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.

2017'DE TAKIMINA DÖNMÜŞTÜ

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü.



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