Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando'nun durumu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızının 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyorFernando'nun dün çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi. Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıklamıştı.İlk devrede Galatasaray'ın orta sahadaki diamosu olan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan ayrı kalması bekleniyor. Böylelikle Süper Lig'in ikinci devresinde Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında görev alması zor görünüyorTeknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi. Kamp döneminde De Jong'un durumunu değerlendirecek olan Fatih Terim, aksi bir durumda ise bu bölgeye yeni bir takviye isteyebilir."Fernando'nun iç yan bağında ileri derecede bir yırtığı var. Çok şükür bir ön çapraz kopması yok. Genelde bu tip durumlarda biliyorsunuz süre vermemeyi tercih ediyorum. Hatırlayanlar olacaktır, Lato şu anda idmanda. Lato'nun dış yan bağı, menisküs yırtıldı ameliyat ettik. Ben o ameliyat sonrası süre vermemiştim. Çünkü erken döndüğünde 'mucize oldu' derler. Bu bizim beklediğimizden de erken dönüş oldu. Fernando'nunki ise ileri derecede bir yırtık ama ilk bulgulara göre ameliyatsız halledebileceğiz. Süre vermiyorum çünkü hayal ettiğimiz süreden daha çabuk sürede döndüğünde şova dönüyor. O da bizim sevmedimiz bir şey. Tedavisine ivedilikle başlandı, kampa kadar tedavisi devam edecek, kampta da değerlendireceğiz."