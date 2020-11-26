Galatasaray'da Falcao'nun son durumu

Galatasaray'da Radamel Falcao bugün Florya'da tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma yaptı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Falcao'nun son durumu
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26 Kasım 2020 15:01
Galatasaray'ın Rizespor ile oynaycağı karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu merak ediliyordu. Kolombiyalı oyuncu bugün de taktik idmanda yer almadı

34 yaşındaki oyuncu tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Radamel Falcao'nun durumu yarın kesinlik kazanacak. Falcao idmanda kendisini deneyecek ve kadroda olup olmayacağı netleşecek

Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 29 maça çıkarken ve 25 maçı ise kaçırdı

Öte yandan Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı.  Marcelo Saracchi ve Peter Etebo, takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dâhilinde çalıştı. 



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