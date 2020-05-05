Galatasaray'a 19 yaşında Hollandalı yetenek: Elayis Tavşan!

Scout ekibinin önerisinin ardından Galatasaray yönetimi, 19 yaşındaki Elayis Tavşan'ın transferi için Sparta Rotterdam kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a 19 yaşında Hollandalı yetenek: Elayis Tavşan!
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05 Mayıs 2020 10:43
Transferde yetenekli ve gelecek vaad eden isimlere yönelen Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti.

2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor.

Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor.

Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

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