Galatasaray yükselişe geçti!

Galatasaray'da yükseliş dönemi başlıyor... Ara transferde yapılan takviyelerle güçlenen ve Süper Lig'de 3 haftadır üst üste kazanarak zirve yarışının içinde kalmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'da gözler, 23. haftada deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar olan fikstüre çevrildi.Sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa (d) ve Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak olan Cim Bom, Kadıköy'deki maça 6 haftalık galibiyet serisiyle çıkmayı hedefliyor. Teknik patron Fatih Terim, Konyaspor karşılaşması sonrası soyunma odasında konuştuğu futbolcularını, "Gelişiminizden çok memnunum. Daha da iyi olacağız" sözleriyle motive etmeye çalıştı.Üstelik Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası 24. haftada da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Böylece 25. haftadaki Sivasspor deplasmanına kadar, ligde İstanbul dışına çıkmamış olacak. Sivas'a kadar olan süreçte sadece Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanları oynanacak. Sarı-Kırmızılılar bu fikstürü avantaja çevirerek, daha sonra başlayacak kritik viraj öncesi liderlik yarışına ortak olmayı planlıyor.