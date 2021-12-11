Galatasaray, transferde 12'den vurdu!

Galatasaray yönetimi, 25 milyon Euro'luk yeni yatırım sonucu Avrupa'da 12 milyon Euro kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, transferde 12'den vurdu!
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11 Aralık 2021 09:41
Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis + kiralama) bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı. Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan G.Saray'a topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi.

Aslan'ın Avrupa Ligi yayın ve pazarlama gelirlerinden sezon sonunda minimum 3 milyon Euro daha kasasına koyması bekleniyor.

TEK RAKİBİ REAL

G.Saray'ın istatistikleri de dikkat çekici. Avrupa Ligi'ne 4. torbadan katılıp grubunu lider bitiren tek takım olan sarıkırmızılılar, Real Madrid'le yarışıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasındaki 64 takım arasında dış sahada gol yemeyen iki takım var: G.Saray&Real Madrid.

'BU YOLUN SONU SEVİLLA'

Fatih Terim, Avrupa Ligi şampiyonluğu hakkındaki sorulara "Neden olmasın? Her şey olabilir. Buralarda başka oynuyoruz. Buralara yakışıyoruz" cevabını verdi. GS TV ise gece boyu yayınlarında alt bantta "Bu yolun sonu Sevilla!" mesajıyla İspanya'da oynanacak Avrupa Ligi finaline göndermede bulundu. 


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