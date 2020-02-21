Galatasaray taraftarı, Kadıköy'e böyle gidecek

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda 2 bin 280 Galatasaraylı yerini alacak.
Pazar öğlen TT Stadı'nda toplanacak 2 bin 280 taraftarlar için 35 otobüs ayarlandı.
Derbide takımını tribünden destekleme şansına sahip bu taraftarlar, dev maçın başlamasına 3-4 saat kala polis eşliğinde Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Pazar öğlen TT Stadı'nda toplanacak 2 bin 280 taraftarlar için 35 otobüs ayarlandı.
Derbide takımını tribünden destekleme şansına sahip bu taraftarlar, dev maçın başlamasına 3-4 saat kala polis eşliğinde Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın