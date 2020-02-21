Galatasaray taraftarı, Kadıköy'e böyle gidecek

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi öncesinde sarı kırmızılı taraftarların buluşma yerleri belirlendi

Haber; Sabah
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'e böyle gidecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2020 09:22
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda 2 bin 280 Galatasaraylı yerini alacak.

Pazar öğlen TT Stadı'nda toplanacak 2 bin 280 taraftarlar için 35 otobüs ayarlandı.

Derbide takımını tribünden destekleme şansına sahip bu taraftarlar, dev maçın başlamasına 3-4 saat kala polis eşliğinde Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
'LİGİN SEFİRİDİR, BİAT EDİN'
"LİGİN SEFİRİDİR, BİAT EDİN"
Spor yazarları, G.Saray'ın F.Bahçe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için