Galatasaray Sergio Oliveira transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı'nın ardından açıklayacağı ikinci transferin Sergio Oliveira olacağı öğrenildi.



Orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin Portolu Sergio Oliveira transferinde sona geldiği belirtildi. 30 yaşındaki Portekizli orta sahanın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto'nun da yapılan teklifi kabul ettiği ifade edildi.



FENERBAHÇE'YE DE YAZILMIŞTI



Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almadı. Menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'yle adı anılmıştı.



Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Mario Branco'nun PAOK döneminde birlikte çalıştığı Sergio Oliveira'yı yakından tanıdığı ve Jorge Jesus'un deneyimli oyuncuyu ısrarla istediği bir süre gündemde yer etmişti.



KİRALIK FORMÜLÜ



Oliveira'nın yüksek bonservis problemine Galatasaray'ın kiralama formülüyle çözüm bulması bekleniyor.



Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti.





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