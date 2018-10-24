Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 3. haftası Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları 24 Ekim Çarşamba günü devam edecek. oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Schalke maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların Türkiye'de yayınlanacağı kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un yine tüm karşılaşmaları vermesi bekleniyor.
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24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
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Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları 24 Ekim Çarşamba günü devam edecek. oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Schalke maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların Türkiye'de yayınlanacağı kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un yine tüm karşılaşmaları vermesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi maçlarına hemen iddaa oynamak için TIKLAYIN...
24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın