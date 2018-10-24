  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı devlere meydan okudu
  •  
    Fatih Terim Schalke için görüşme odasına aldı...
  •  
    İşte Cocu'nun geleceğini belirleyecek iki gelişme
  •  
    Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar için flaş karar çıktı

Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek

Kaynak: AA
Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 10:45
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 3. haftası Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. 

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları  24 Ekim Çarşamba günü devam edecek. oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.

GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Schalke maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların Türkiye'de yayınlanacağı kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un yine tüm karşılaşmaları vermesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarına hemen iddaa oynamak için TIKLAYIN...

24 Ekim Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)

19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)

22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için