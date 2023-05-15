Galatasaray, Sanches'in raporlarını isteyecek

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Renato Sanches, sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray, son dönemde sakatlık yaşayan Portekizli orta saha oyuncusunun raporlarını inceleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Sanches'in raporlarını isteyecek
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15 Mayıs 2023 09:56
Şampiyonluğa adım adım yürüyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edebilmek için transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları oynayacak olan sarı-kırmızılılar, bir sürprize izin vermemek için birbirinden önemli isimleri kadrosuna bir an önce katmak istiyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri de Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Renato Sanches'ti. Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan yıldız orta saha oyuncusunun, Aslan'ın sezonu şampiyonlukla taçlandırıp, Şampiyonlar Ligi bileti kazanması halinde takıma katılmaya bir hayli sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY RAPOR İSTEYECEK

Öte yandan Galatasaray Yönetimi de 2019 yılında Lille'den 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Portekizli futbolcu için maliyet araştırmasına başladı. Diğer yandan da 25 yaşındaki oyuncu, son 1.5 sene içerisinde kas ve adale yüzünden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 aya yakın bir süre forma giyemedi. Cim Bom'un bu konuda Sanches'in sağlık raporlarını isteyeceği ve gelecek rapora göre somut adımlar atacağı öğrenildi.

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