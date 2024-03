Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray , sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.RAMS Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 6-2 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 40, 45 ve 64. dakikalarda Kerem Demirbay ve 85. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Rizespor'un golleri 38. dakikada Casper Hojer ve 61. dakikada Ibrahim Olawoyin attı.Galatasaray'da Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlanarak yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi.Bu galibiyetle Okan Buruk, 18 maçla Mircea Lucescu'da olan sarı-kırmızılıların başında iç sahada üst üste kazanan teknik direktör rekorunu egale etti.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.Galatasaray bu sonuçla puanını 78 yaparak 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Rizespor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.PUAN DURUMU(78) Galatasaray(73) FenerbahçeOkan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre sadece 1 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Davinson Sanchez'in yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi.Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.Okan Buruk, bu sezon sol bekte görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusunu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sol stoperde sahaya sürdü.Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu yıl ilk kez oynadı.Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinde süre alan Ziyech, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ziyech, turnuvadan sakat döndü.Tecrübeli hücum oyuncusu, bu sürede 11 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 resmi maçta kadroya giremedi.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 400. kez bir Süper Lig maçında giydi.Sarı-kırmızılılara 2011'de transfer olan tecrübeli file bekçisi, takımdaki 13. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 400. maçına çıktı.Muslera, Galatasaray'da resmi kulvarlarda toplam maç sayısını da 498'e yükseltti.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmada yeni imajıyla mücadele etti.Geçen sezon saçını sarıya boyatmasının ardından birçok taraftarı etkileyen Icardi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde imaj değişikliğine gitti.Saçını pembeye boyatan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medyada hayat arkadaşı Wanda Nara ile fotoğraf paylaşan Icardi, Çaykur Rizespor maçında da yeni tarzıyla görev yaptı.Sarı-kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı.Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı.Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.Taraftarlar da tribünde "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ve "Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın bir gün değil her gün yanındayız" yazılı pankart açtı.Galatasaray, her iç saha maçında olduğu gibi bu maçta da ön alanda baskıllı başladı. Üst üste ataklarla rakip kaleyi bir hayli yokladı. Bu baskı da golü beraberinde getirdi.Sarı kırmızılı takımda Köhn, ceza sahası dışından çok iyi bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Köhn gelişine çok sert vurdu ve takımını 9. dakikada 1-0 öne geçirdi.Galatasaray bu golden sonra bir tık azalttı. Rakibine fırsat takınımayan sarı kırmızılı takım, yaklaşık 20 dakika oyunun kontrolünü elinde tuttu.Galatasaray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Başarılı oyuncunun yerine Wilfried Zaha dahil oldu.Galatasaray, Torreira'nın 31. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Gökhan karşıladı. Dönen topu iyi takip eden Uruguaylı oyuncu sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.Sarı kırmızılı takımda Lucas Torreira, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı.Rizespor farkı azaltmak adına yüklenmeye başladı. Konuk ekip Akintola ve Minchev ile etkili gelse de sonuç alamadı.Rizespor, Hojer'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ taç çizgisine yakın bir noktadan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hojer topu aldı. Kale uzak bir noktadan çok sert vurdu ve Fernando Muslera'nın solundan topu ağlarla buluşturdu.Kerem Demirbay 40. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle farkı yeniden ikiye çıkardı.Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 45'te bir kez daha ceza sahası dışında Rizespor ağlarını havalandırdı. 5 dakikada 2 gol atan Kerem Demirbay, ilk yarının 4-1 sona erdiğini ilan etti.İkinci yarı düşük tempoyla başladı. 4-1 önde olan ev sahibi ekip, sıfır riskle oynamak istedi.Çaykur Rizespor Olawoyin'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Sağ çaprazdan kullanılan köşe vuruşunu Hojer iyi kesti. Kale önünde Olawoyin'e çarpan top Muslera'yı yanılttı ve ağlarla buluştu.Galatasaray'da Kerem Demirbay, penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanatta Wilfried Zaha'nın pasıyla topla buluşan Dries Mertens, kale önünde Hojer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.Penaltı pozisyonda Mauro Icardi topu maçta 2 golü bulunan Kerem Demirbay'a bıraktı. Kerem attığı bu golle kendisinin 3. takımının ise 5. golünü kaydetti.Sarı kırmızılı takım maçın son bölümünde Mauro Icardi ile bir gol daha buldu. Ceza sahası içine çevrilen topu Mateus Tete bekletmeden içeri çevirdi. Icardı kontrol ettiği topu sağ ayağının dışıyla ağlara gönderdi.85. dakikadaki bu golden sonra ciddi bir pozisyon olmadı ve mücadele 6-2 sona erdi.8. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunu savunmadaki Emirhan Topçu, kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayına gelen topa Barış Alper bekletmeden vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı, Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı.31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Zaha, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu tamamlayan Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-035. dakikada Hojer'in pasında savunma arkasına sarkan Minchev, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Minchev'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta, Muslera topu kornere çeldi.38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-140. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-145. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1Galatasaray, maçın ilk yarısını 4-1 önde bitirdi.57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-262. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi.85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.: RAMS Park: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 23 Zaha), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 77 Ndombele), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 78 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Tete), Icardi (Dk. 86 Vinicius): Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Mithat Pala-Dk. 78 Faye), Shelvey, Akintola (Dk. 60 Gustavo), Varesanovic (Dk. 46 Zeqiri), Olawoyin, Minchev (Dk. 60 Gaich): Dk. 9 Köhn, Dk. 31 Torreira, Dk. 40, Dk. 45 ve Dk. 64 (Penaltıdan) Kerem Demirbay, Dk. 85 Icardi (Galatasaray), Dk. 38 Hojer, Dk. 61 Olawoyin (Çaykur Rizespor): Dk. 23 Icardi (Galatasaray), Dk. 36 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)