Galatasaray Nef, yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, sahadan 98-94 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Galatasaray, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan
Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş
1. Periyot: 21-25
Devre: 39-48
3. Periyot: 68-74
Galatasaray, sahadan 98-94 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Galatasaray, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan
Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş
1. Periyot: 21-25
Devre: 39-48
3. Periyot: 68-74
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