Galatasaray Nef, yarı finalde

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Nef, yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2022 22:30
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, sahadan 98-94 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. Periyot: 21-25

Devre: 39-48

3. Periyot: 68-74

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ