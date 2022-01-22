Galatasaray Nef, 23 sayı farkla kazandı

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 96-73 mağlup etti.

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Galatasaray Nef, 23 sayı farkla kazandı
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22 Ocak 2022 22:03
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 96-73 yendi.

Maçın 4. dakikası 8-8 berabere geçilirken, Bost ile öne geçen Galatasaray Nef ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

Aliağa Petkimspor ikinci yarıda hücumda daha etkili oldu ve Aldridge'ın basketiyle 13. dakikada 26-24 öne geçti. Purcell'ın üç sayılık basketiyle 15. dakikada skor üstünlüğünü (29-28) yeniden eline alan Galatasaray Nef, soyunma odasına da 48-35 önde gitti.

Karşılaşmanın 3. periyodunda 79-54 üstünlük yakalayan Galatasaray Nef, karşılaşmayı da 96-73 kazandı.

Karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt ve futbolcu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Özge Şentür

Galatasaray Nef: Purcell 18, Trimble 23, Kravish 9, Bost 18, Sadık Emir Kabaca 2, Okben Ulubay 5, Blackshear 11, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 3, Rıdvan Öncel 5, Ege Tan Yıldızoğlu

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam, Armand 20, Metehan Akyel 4, Ramirez 7, Aldrıdge 13, Eray Akyüz, Hamilton, Hakan Sayılı 15, Murat Kozan 2, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım 12

1. Periyot: 24-22

Devre: 48-35

3. Periyot: 79-54

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