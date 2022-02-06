Galatasaray kötü gidişatı durduramıyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yalnızca 1 kez kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kötü gidişatı durduramıyor!
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06 Şubat 2022 18:52
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Bu süreçte tek galibiyetini 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Bu dönemdeki 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde en az 1 gol gören sarı-kırmızılılar, 11 gol yerken, 5 gol atabildi.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

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