Galatasaray kötü gidişatı durduramıyor!

Galatasaray, Kasım ayından bu yana ligde oynadığı son 13 maçta sadece 1 kez kazandı.



🤝1-1 Alanya

❌1-2 Trabzonspor

❌1-3 Kasımpaşa

❌2-4 Hatay

❌0-1 Giresun

✅2-0 Antalya

❌0-2 A. Demir

🤝1-1 Başakşehir

❌ 0-1 Sivasspor

🤝2-2 Altay

🤝0-0 Y.Malatya

❌1-2 F.Bahçe

🤝1-1 Karagümrük pic.twitter.com/vAhi3yrrvH



— Sporx (@sporx) February 6, 2022

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.Bu süreçte tek galibiyetini 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Bu dönemdeki 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde en az 1 gol gören sarı-kırmızılılar, 11 gol yerken, 5 gol atabildi.Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.