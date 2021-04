35. HAFTA PUAN DURUMU

⚽9' Diabate

⚽19' Kerem

⚽39' Kerem

⚽64' Kerem (P)



Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı.



📌Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (33) ve gol yediği (90) rakibi Galatasaray. pic.twitter.com/igcm9HRgJc



— Sporx (@sporx) April 17, 2021

TERİM'DEN 4'Ü ZORUNLU 8 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY, MAÇA TEMPOLU BAŞLADI

GALATASARAY GOL ARARKEN GOL YEDİ

10 DAKİKALIK BASKI SONRASI EŞİTLİK

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE SAHNEYE ÇIKTI

KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ

GÖZTEPE, RİSKLER ALARAK BAŞLADI

KEREM AKTÜRKOĞLU, 1588 GÜN SONRA BİR İLK

Kerem Aktürkoğlu, Aralık 2016'dan sonra Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. [🗓vs. Gaziantep / Yasin Öztekin] pic.twitter.com/AHH913adUI



— Sporx (@sporx) April 17, 2021

GALATASARAY'DAN TAM SAHA BASKI

ONYEKURU VURDU, YAN FİLELERDE KALDI

GALATASARAY, 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.Göztepe, 9. dakikada Fousseni Diabate'nin volesiyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içine girip fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi.Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltı noktasından fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Kerem, 11 Aralık 2016'dan sonra 1588 gün sonra Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu.Galatasaray, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.71 Puan - Beşiktaş66 Puan - Fenerbahçe65 Puan - Galatasaray59 Puan - Trabzonspor*52 Puan - Alanyaspor*50 Puan - Hatayspor* Yıldızlı takımlar 34, diğer takımlar ise 33 maç yapmıştır.Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, Kovid-19 olan Mustafa Muhammed'in yanı sıra yedeğe çekilen Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın yerine Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama ve Marcelo Sarrachi forma giydi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer alırken, Kerem Aktürkoğlu da ikinci defa ilk 11'de oynadı.Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan Zlatko Tripic ve Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yerine Cherif Ndiaye ve Berkan Emir'e şans verdi.Galatasaray, mücadeleye hareketli ve tempolu başladı. Sürekli pas yapan ve oyunun ritmini hızlandıramya çalışan Galatasaray, ilk tehlikesini 5. dakikada yarattı. Gedson'un ortasında Luyindama müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.Üst üste 4 korner vuruşu kullanan Galatasaray, baskını artırsa da bu duran toplarda golü bulamadı.Galatasaray, baskısını artırdığı sırada Göztepe'nin kontratak golüyle geri düştü.Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Burekovic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği sert ortasında Fousseni Diabate ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla şık bir vole vuruşuyla, Muslera'nın bakışları arasında topu ağlara gönderdi.Galatasaray, bu golden sonra beraberlik için akınlarını sıklaştırdı. Halil Dervişoğlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu ile hücumda çok hareketli bir oyun oynayan Galatasaray, Göztepe savunması karşısında çabasını 19. dakikada aldı.Ceza sahası yayında topu çok iyi kontrol eden ve hızlıca dönerek rakibinden kurtulan Halil Dervişoğlu'nun defansın arkasına attığı arapasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta sol direğe çarpan top ağlara gitti.Galatasaray, 1-1'den sonra da orta sahanın hakimiyetini korudu ve hücum alanına hızlıca ve rahatça pasları geçirmeye başladı. Kalesinde tehlike de görmeden Galatasaray, İrfan Can'ın koruduğu kaleye üst üste şutlar göndermeye başladı. İrfan Can'ın bu çabası 39. dakikada yetersiz kaldı ve Galatasaray öne geçti.Taylan Antalyalı'ın gönderdiği arapasıyla topla buluşan Kerem, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.Galatasaray, 2-1 öne geçtikten sonra da oyun hakimiyetini vermedi. Göztepe, daha çok risk almaya başladı. İlk kez çok adamla hücum eden Göztepe, 42. dakikada Berkan Emir'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı ancak VAR uyarısıyla pozisyon öncesinde Halil'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve kırmızı kart iptal edildi.Galatasaray, ilk yarının son bölümünde Halil Dervişoğlu ile net bir pozisyondan da faydalanamadı.Geriye düşmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray, soyunma odasına da 2-1 önde gitti.Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, ikinci yarıya Cherif Ndiaye'yi çıkarıp Anderson Esiti'yi oyuna aldı.Ev sahibi, ikinci yarıya daha etkili başladı. Galatasaray ise Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile daha önde olan Göztepe savunmasına karşı etkili hızlı hücumlar yapmaya başladı.Galatasaray'ın savunmada hata yapmadığı, Göztepe'nin ise paslarla pozisyon aradığı ikinci yarının yaklaşık 20 dakikalık sürecinin sonunda konuk sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı.Ceza sahasında Obinna'nın Halil Dervişoğlu'na yaptığı müdahale sonrasnda hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşu için beyaz noktaya geldi ve topu net bir vuruşla ağlara göndererek 3. golünü attı.Kerem Aktürkoğlu, 11 Aralık 2016'daki Gaziantepspor maçında hat-trick yapan Yasin Öztekin'den sonra 1 maçta 3 gol birden atan Galatasaray'ın ilk yerli oyuncusu oldu. Kerem, bunu 1588 gün aradan sonra başardı.Göztepe, golden sonra iki değişiklik birden yaptı. Diabate ve Gassama yerine Tripic ve Murat Paluli oyuna girdi. Galatasaray'da ise günün etkili isimleri Halil ve Kerem, kenara geldi. Yerlerine Onyekuru ve Oğulcan dahil oldu.Galatasaray, rakip yarı sahadan başlayarak kontrollü bir şekilde alanı daraltma ve kapılan toplarla hızlı hücumlar denemeye başladı. Gzötepe ısrarla yerden paslı oynamaya çalıştı ancak organize olmakta güçlük çekti.Galatasaray, bu oyun planıyla ilk olarak 69. dakikada gole yaklatı. Kapılan top sonrası Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Henry Onyekuru'nun çeza sahası içi sol çaprazdan vuruşu yan filelerde kaldı.Göztepe ise daha çok kenar ortaları ve ceza sahası dışı şutlarla farkı azaltmayı ve maça ortak olmayı amaçladı ancak bu çabaları sonuç vermedi. Göztepe'nin hücumdaki üçlüsü Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Adis Jahovic etkisiz kaldı.Göztepe'de Soner yerini Zulj'a, Jahovic ise Ideye'ye bıraktı. Galatasaray'da ise son bölümde Taylan, Emre Kılınç ve Feghouli kenara geldi. Etebo, Arda ve Ömer Bayram oyuna dahil oldu.Göztepe, kapalı Galatasaray savunması karşısında ceza sahası dışından şutlar dışında fırsat bulamadı. Galatasaray ise Onyekuru ve Oğulcan ile aradığı hızlı hücumları pozisyona dönüştüremedi.Mücadele Galatasaray'ın 3 gollü galibiyetiyle 3-1 sona erdi.42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.45+3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.Gürsel AkselFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 65 Murat Paluli), Atınç Nukan, Berkan Emir, Burekovic, Diabate (Dk. 65 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Zulj), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 46 Esiti), Jahovic (Dk. 81 Brown Ideye)Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 74 Etebo), Feghouli (Dk. 82 Ömer Bayram), Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 82 Arda Turan), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Onyekuru), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 19, 39 ve 64 (Penaltıdan) Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)Dk. 45 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 71 Nwobodo (Göztepe)