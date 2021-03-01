Galatasaray hedefe kilitlendi: 9!

Ligde son 8 maçını kazanan Galatasaray şimdi de Ankaragücü'nü gözüne kestirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray hedefe kilitlendi: 9!
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01 Mart 2021 10:10
Galatasaray, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Puanını 57'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 27'nci haftayı da rakiplerini beklemeden lider tamamladı. Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından galibiyet serisine başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, kazanılan her maçın ardından bir önceki maçı unutup yeni hedefe kilitleniyor. Sarı-kırmızılılar, şimdiyse Ankaragücü maçına odaklanmaya başladı.

Takım, kritik Ankara deplasmanda da kayıp vermeden yoluna devam etmek istiyor. 



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