Galatasaray formalardan para basacak!

Süper Lig'de lider olan ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'ın formalarında yer kalmadı.
2-3 yıl önce 10 milyon euro civarında olan yıllık forma geliri şu anda 40 milyon euroya kadar çıktı.
BAŞARININ ÖDÜLÜ
Sarı-kırmızılıların üst üste elde ettiği şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi vitrininde olması bu gelir kalemini direkt etkiledi. Sarı-kırmızılılar, forma için gelen sponsorluk girişimleri ve gelirlerini katlamak için yeni bir hamleye daha imza atıyor.
EKSTRA GELİR PLANI
Galatasaray, antrenman formalarına da sponsorluk alacak. Yönetim Kemerburgaz kitleri için ayrı sponsorluk anlaşmaları yapacak ve kulübe ekstra gelir sağlayacak. Kadrosunda önemli yıldızlar bulunduran, dünyanın takip ettiği Galatasaray'da beklenti ekstra 10 milyon euro daha.
50 MİLYON EURO
Antrenman forması göğüs sponsorluğu için 5 milyon euro üzerinden görüşme yapan Galatasaray yönetimi, forma ve tişörtten yıllık geliri 50 milyon euroya çıkaracak.
