Galatasaray formalardan para basacak!

Galatasaray, formalarındaki sponsorluk gelirlerini 40 milyon euro'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı 50 milyon euro'ya çıkarmak istiyor.

calendar 16 Kasım 2025 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 12:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray formalardan para basacak!
Süper Lig'de lider olan ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'ın formalarında yer kalmadı.

2-3 yıl önce 10 milyon euro civarında olan yıllık forma geliri şu anda 40 milyon euroya kadar çıktı.

BAŞARININ ÖDÜLÜ

Sarı-kırmızılıların üst üste elde ettiği şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi vitrininde olması bu gelir kalemini direkt etkiledi. Sarı-kırmızılılar, forma için gelen sponsorluk girişimleri ve gelirlerini katlamak için yeni bir hamleye daha imza atıyor.

EKSTRA GELİR PLANI


Galatasaray, antrenman formalarına da sponsorluk alacak. Yönetim Kemerburgaz kitleri için ayrı sponsorluk anlaşmaları yapacak ve kulübe ekstra gelir sağlayacak. Kadrosunda önemli yıldızlar bulunduran, dünyanın takip ettiği Galatasaray'da beklenti ekstra 10 milyon euro daha.

50 MİLYON EURO

Antrenman forması göğüs sponsorluğu için 5 milyon euro üzerinden görüşme yapan Galatasaray yönetimi, forma ve tişörtten yıllık geliri 50 milyon euroya çıkaracak.


 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
