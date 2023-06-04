Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı. iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor! Maç oynanırken %10'da daha fazla kazanabilirsin!

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları
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04 Haziran 2023 11:39
Son güncelleme 04 Haziran 2023 11:40
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray il Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.

iddaa.com'da Galatasaray - Fenerbahçe derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak. Ayrıca karşılaşma başladıktan sonra CANLI OYUN ile iddaa.com'da %10 ekstra kazanabileceksiniz!

Derbi öncesi iddaa'da ev sahibi Galatasaray'ın galibiyetine 1.97 oran belirlenirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin oranı 2.90 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.58'lik oran verildiği duyuruldu.

İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.43 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.37 ilan edildi.

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