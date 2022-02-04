Galatasaray, Egehan Has için devreye girdi

Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has isimli gencin, bireysel olarak antrenman yaptığı esnada Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle siyah-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.



GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ



Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için sarı-kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.



Egehan Has'ın Galatasaray'ın altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.





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