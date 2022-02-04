Galatasaray, Egehan Has için devreye girdi

Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has isimli gencin, bireysel olarak antrenman yaptığı esnada Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle siyah-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için sarı-kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.
Egehan Has'ın Galatasaray'ın altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için sarı-kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.
Egehan Has'ın Galatasaray'ın altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.