Galatasaray'dan Türk asıllı isme yakın takip!

Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamamıştı. Sarı-kırmızılı ekip sonradan açıldı ve Dünya Kupası öncesi üst sıralara tırmandı.



Aslan, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yoluna devam ediyor. Cimbom ligin ilk 14 haftasında bay geçtiği hafta ile 13 karşılaşmaya çıktı.



Bu mücadelelerde toplamda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray, yerli rotasyonu için kollarını sıvadı. Yönetim, Türk asıllı oyuncuları takip ediyor.



Son dönemde Türkiye'ye geleceği iddia edilen ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen bir isim Scout ekibinin dikkatini çekti. O ismin, Newcastle'da oynarken "Gökhan Gönül'ü kesecek" adam diye lanse edilen Daniel Tan Barlaser olduğu öğrenildi.



Futbolcu şu an Championship takımlarından Rotherham'da forma giyiyor. 20 maçta 2 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Barlaser'in Rotherham gibi mütevazı bir takımda yaptıkları scout ekibi, tarafından Okan Buruk'a aktarıldı.



Newcastle doğumlu, Türk asıllı futbolcu için Buruk'un kararına göre harekete geçilecek. Tan Barlaser 2 Ekim 2020'de Newcastle'dan Rotherham'a transfer oldu. Barlaser'in sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması da transferinin bitme olasılığını yükseltiyor.





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