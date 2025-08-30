30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Galatasaray'dan tarihe geçen harcama!

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar arasında transfere en çok para harcayan 10. kulüp konumunda. Zirvede 339,6 milyon euro ile İngiliz devi Liverpool var.

Galatasaray'dan tarihe geçen harcama!
Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle dünya medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Aslan, bu sezon dünyaca ünlü yıldızlara ödediği bonservis ücretleriyle dikkatleri çekiyor.

Galatasaray, bu sezon Napoli'den Victor Osimhen'i tam 75 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı. Monaco'nun stoperi Wilfried Singo için 30.7 milyon Euro harcadı. Yine Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs için 8 milyon Euro, Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski için ise 7 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.


İLK 4'TE İNGİLİZLER VAR

Kaleci ve orta saha transferi yapması beklenen Galatasaray'da ödenen bonservis ücreti daha da artacak. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar arasında transfere en çok para harcayan takımlar sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Listenin ilk sırasında 339.6 milyon euro ile İngiliz devi Liverpool yer alıyor. Listenin ilk 4 sırasında İngiliz takımları yer alıyor. Arsenal 293.5, Chelsea 279.6 ve Manchester City 176.9 milyon euro harcama yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele edecek olan Galatasaray, bu sezon üst turları hedefliyor.

EN ÇOK PARA HARCAYANLAR

1-Liverpool 339.6 milyon euro
2-Arsenal 293.5 milyon euro
3-Chelsea 279.6 milyon euro
4-M.City 176.9 milyon euro
5-A.Madrid 175 milyon euro
6-R.Madrid 167.5 milyon euro
7-Tottenham 145.6 milyon euro
8-Leverkusen 141.1 milyon euro
9-Atalanta 121.8 milyon euro
10-Galatasaray 120.7 milyon euro  

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.