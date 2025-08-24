24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-017'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-017'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-015'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-253'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-057'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-02'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-01'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-03'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-088'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray'dan resmi teklif: Geny Catamo!

Galatasaray, Sporting forması giyen sağ kanat oyuncusu Geny Catamo'ya resmi teklif yaptı.

calendar 24 Ağustos 2025 20:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan resmi teklif: Geny Catamo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat transferi için ilk adımı attı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Sporting forması giyen Geny Catamo'ya resmi teklif yaptı.

24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.

SPORTING LIZBON KARNESİ

Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı. 

1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
