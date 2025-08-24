Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat transferi için ilk adımı attı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Sporting forması giyen Geny Catamo'ya resmi teklif yaptı.
24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.
SPORTING LIZBON KARNESİ
Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Sporting forması giyen Geny Catamo'ya resmi teklif yaptı.
24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.
SPORTING LIZBON KARNESİ
Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.