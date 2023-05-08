Galatasaray'dan rakiplerine gönderme!

Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'dan, maçın ardından yarıştaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme geldi.
Maçın ardından Galatasaray Kulüp Televizyonu'ndan yayınlanan programda "Boşuna heveslenme şampiyon belli!" ifadesi yayınlandı.
Galatasaray'dan, maçın ardından yarıştaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme geldi.
Maçın ardından Galatasaray Kulüp Televizyonu'ndan yayınlanan programda "Boşuna heveslenme şampiyon belli!" ifadesi yayınlandı.
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