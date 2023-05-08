Galatasaray'dan rakiplerine gönderme!

Galatasaray'ın, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GS TV'de "Boşuna heveslenme şampiyon belli!" ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan rakiplerine gönderme!
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08 Mayıs 2023 23:17
Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan, maçın ardından yarıştaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme geldi.

Maçın ardından Galatasaray Kulüp Televizyonu'ndan yayınlanan programda "Boşuna heveslenme şampiyon belli!" ifadesi yayınlandı.



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