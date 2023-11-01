Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'yi gözden çıkaran Galatasaray, orta saha transferindeki hedefini netleştirmiş durumda.
Molde'nin Norveçli oyuncusu Emil Breivik'in peşine düşen Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı da bu transferin gerçekleşmesi adına devrede.
Transfer gelişmesinin tüm detaylarını, aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.
GALATASARAY'DAN ORTA SAHAYA VİKİNG PLANI
Molde'nin Norveçli oyuncusu Emil Breivik'in peşine düşen Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı da bu transferin gerçekleşmesi adına devrede.
Transfer gelişmesinin tüm detaylarını, aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.
GALATASARAY'DAN ORTA SAHAYA VİKİNG PLANI