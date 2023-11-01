Galatasaray'dan orta sahaya Viking planı; Emil Breivik

GALATASARAY HABERLERİ: Tanguy Ndombele'yi gözden çıkaran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Cimbom'a ciddi sıkıntılar yaşatan Emil Breivik'in peşinde.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'dan orta sahaya Viking planı; Emil Breivik
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01 Kasım 2023 08:13
Son güncelleme 01 Kasım 2023 08:28
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'yi gözden çıkaran Galatasaray, orta saha transferindeki hedefini netleştirmiş durumda.

Molde'nin Norveçli oyuncusu Emil Breivik'in peşine düşen Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı da bu transferin gerçekleşmesi adına devrede.

Transfer gelişmesinin tüm detaylarını, aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz. 

GALATASARAY'DAN ORTA SAHAYA VİKİNG PLANI

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