Galatasaray'dan Halil Akbunar sürprizi

Galatasaray, Fatih Terim'in görevde kalması halinde Göztepe'nin kapısını çalacak. Halil Akbunar'a 2 yıllık sözleşme teklif edilecek

Haber; Yeni Asır
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Galatasaray'dan Halil Akbunar sürprizi
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23 Mayıs 2021 13:29
Halil Akbunar
Halil Akbunar
Göztepe
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'nin yıldızlarına Galatasaray kanca attı. Bu sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde Halil Akbunar da yer alıyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Galatasaray'da Haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor.

Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.

TERİM, HALİL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında yer alıyor. 27 yaşındaki Halil Akbunar, 9 gol atarken 13 asist yapma başarısı gösterdi.

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