Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.



Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın U19 takımı da sahasında sarı lacivertli takımı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabı pazar günü oynanacak kadın futbol derbisi için bir göndermede bulundu.



Sarı kırmızılı takım yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta, Futbol A Takımımız!, Bugün, Genç Aslanlarımız!, Yarın, sıra sizde!" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray ile Fenerbahçe 15 Ocak Pazar günü saat 15'te karşı karşıya gelecek.





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