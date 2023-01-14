Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray U19 Takımı, Fenerbahçe U19 takımını 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımdan flaş bir gönderme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!
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14 Ocak 2023 16:22
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın U19 takımı da sahasında sarı lacivertli takımı 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabı pazar günü oynanacak kadın futbol derbisi için bir göndermede bulundu.

Sarı kırmızılı takım yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta, Futbol A Takımımız!, Bugün, Genç Aslanlarımız!, Yarın, sıra sizde!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe 15 Ocak Pazar günü saat 15'te karşı karşıya gelecek.

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