Galatasaray'dan depremzedeler için anlamlı hareket

Galatasaray Kulübü, afet bölgesine destek amacıyla tümüyle bağışçıların katkılarıyla oluşturulan özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı bir açık artırma düzenleyeceğini duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin zor günlerinde karanlığa ışık, çaresizliğe umut olma sorumluluğumuz Galatasaray'ımızın şanlı tarihinin bize ödevidir. Ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için Galatasaray Kulübü olarak üzerimize düşen görevi ilk günden bu yana kesintisiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Nef Stadı'ndaki müze noktasına teslim edilen maddi manevi değeri bulunan eşyaların düzenlenecek müzayede ile maddi desteğe dönüşeceği vurgulanarak, şunlar aktarıldı:



"Bu anlamlı gecede afet bölgesindeki konteyner ve kalıcı konut ihtiyacını karşılamak amacıyla tümüyle bağışçıların katkılarıyla oluşturulan birbirinden özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı bir açık artırma düzenliyoruz. Artam Antik Müzayede'nin tecrübesiyle gerçekleştirilecek açık artırmanın tüm gelirini depremin yaralarını sarmak için yaptığımız çalışmalarda kullanacağız."





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