Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Voleybol Takımları İdari Menajeri Neslihan Turan ile Takım Menajeri Neşve Büyükbayram da katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki voleybolcu, "Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Galatasaray'da yönetimimizle, taraftarımızla, takımımızla aile gibiyiz. Bu takımla devam ettiğim için inanılmaz mutluyum. Taraftarlarımız sadece İstanbul'da değil her yerde bizi destekliyor. Önümüzdeki sene için kulübümüz çok iyi bir takım kurma hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts ile sözleşme uzattı
Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 18:01 Milan'dan Joao Felix hamlesi!
- 17:29 Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts ile sözleşme uzattı
- 17:22 Alanya Belediyespor, sahasında set vermeden galip
- 17:11 İşte Solskjaer'in ekibindeki ilk isim!
- 16:36 Diego Carlos: Bilmeniz gereken her şey burada!
- 16:36 Fenerbahçe'de Tuta şaşkınlığı
- 16:31 Thiago Motta, Muani transferini açıkladı!
- 16:12 Belçika'da Tedesco dönemi sona erdi
- 15:54 Manchester City'den Marmoush'a 80 milyon euro!
- 15:51 Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan'ın eli kırıldı
- 15:48 Bandırmaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti
- 15:42 Valencia'dan Elif Elmas hamlesi
- 15:42 Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi
- 15:34 Galatasaray, Tyrone Wallace transferini resmen açıkladı
- 15:32 Hull City, Nordin Amrabat'ı açıkladı
- 15:24 Warriors'ın hedefinde 4 pivot var!
- 15:22 Luis Leal: "Gedson bize değer katar"
- 15:21 Jimmy Butler, "Bucks'ı da göz ardı etmiyor"
- 15:19 Wade: "Butler ile işlerin böyle sona ermesi pek trajik"
- 15:17 Carter, NBA'in rakibi konumunda yeni bir lige yatırım danışmanı oldu
- 15:17 Lloyd Kelly için Fenerbahçe açıklaması
- 14:53 Ole Gunnar Solskjaer: "Sabırsızlanıyorum"
- 14:42 Dursun Özbek, ameliyat edildi!
- 14:33 Polonyalı kadın futbolcuya Rusya'da ölüm tehdidi
- 14:29 Roma'da bir numara Montella!
- 14:23 Göztepe'nin anlaştığı, Emerson şehre geldi
- 14:17 Beşiktaş, İstanbul'a getirdi: Ole Gunnar Solskjaer
- 14:16 Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK deplasmanında
- 14:11 İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi reddetti!
- 13:59 Lincoln'ün yeni takımı belli oldu
- 13:59 Milan'da alternatif isim Felix
- 13:39 Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
- 13:24 Başakşehir'de bir eksik, iki şüpheli
- 13:22 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda David Ginesta Montes dönemi
- 13:18 Avustralya'da Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, turladı!
- 13:10 Peterson: "Hornets için teklifleri dinlemeye açığız"
- 13:09 Suns ve Heat arasında, Beal takasıyla ilgili "ilerleme yok"
- 13:08 Curry: "Twitter'da konuşanlar biraz sussunlar artık"
- 12:47 Mehmet Topal'dan Fenerbahçe yanıtı!
- 12:40 Hasan Arat, EOC İcra Kurulu üyeliğine aday oldu
- 12:35 Adanaspor, puan farkını kapatmaya odaklandı
- 12:30 Gaziantep FK'de 3 oyuncu sınırda
- 12:24 Çorum, Ümraniyespor'u ağırlayacak
- 12:19 Samsunspor'da 4 futbolcu ceza sınırında
- 12:15 Gaziantep'te hedef seriyi sürdürmek
- 12:13 Fenerbahçe, Diego Carlos için Aston Villa ile anlaştı
- 12:09 Beşiktaş - Samsunspor: 64. randevu
- 12:05 Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme!
- 11:51 Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor
- 11:47 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için ısrar sürüyor
- 11:41 Beşiktaş'ta veda: Serdar Topraktepe
- 11:29 TFF'den açıklama: "Yeni ceza geliyor"
- 11:26 NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu
- 11:19 Fenerbahçe, Göztepe maçında şova hazırlanıyor
- 11:05 Fenerbahçe'den Cenk Özkacar hamlesi; Alternatif arayışı!
- 11:00 Osman Şenher: "TFF'ye güvenim kalmadı"
- 10:47 Beşiktaş'tan Eyüpspor'a takas teklifi; Ahmed - Mustafa
- 10:46 Trabzonspor'da Cham için karar
- 10:41 Trabzonspor'da Savic geri dönüyor!
- 10:34 Alves, Trabzonspor'u istiyor
Milan'dan Joao Felix hamlesi!
Thiago Motta, Muani transferini açıkladı!
Manchester City'den Marmoush'a 80 milyon euro!
Valencia'dan Elif Elmas hamlesi
Hull City, Nordin Amrabat'ı açıkladı
Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme!
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
Real Madrid, kupada uzatmada turladı!
Manchester United, Amad Diallo ile geri döndü
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'dan Disasi için teklif!
-
2
Fenerbahçe, Diego Carlos için Aston Villa ile anlaştı
-
3
Hull City, Nordin Amrabat'ı açıkladı
-
4
Galatasaray'a Romulo cevabı: 15 milyon euro!
-
5
Uğur Meleke'den Galatasaray'a transfer mesajı
-
6
Galatasaray'da Walker için indirim şart!
-
7
Wilfried Zaha, imzaya gidiyor!
-
8
Beşiktaş, İstanbul'a getirdi: Ole Gunnar Solskjaer
-
9
Fenerbahçe'de Tuta şaşkınlığı
-
10
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü