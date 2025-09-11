Galatasaray'da zorlu fikstür!

Galatasaray, milli ara sonrası zor ve yoğun bir fikstüre girecek.

calendar 11 Eylül 2025 09:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da zorlu fikstür!
Galatasaray, milli ara sonrası yoğun bir maç trafiğine girecek.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaştıktan sonra hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Galatasaray, ligdeki Konyaspor ve Alanyaspor maçlarından sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.

Okan Buruk'un ekibi, bir sonraki maçında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde iki maça ve derbiye çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
