Galatasaray'da Ziyech'e şans doğdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aranın ardından Hakim Ziyech'e daha fazla forma vermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech'e şans doğdu
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14 Kasım 2024 10:55
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası Hakim Ziyech'e daha fazla forma şansı doğdu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Jakobs'un sakatlığında Barış Alper Yılmaz'ı sol bek alternatiflerinden biri olarak görüyor.

Okan Buruk, Barış Alper'i sol bekte kullanması durumunda ise kanat rotasyonunda Hakim Ziyech'e daha fazla forma şansı verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Ziyech, Barış Alper'in sol bekte oynaması durumunda kanatta Yunus Akgün ve Roland Sallai ile forma savaşı verecek.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Faslı futbolcu, 1 asist yaptı.

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