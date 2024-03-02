Galatasaray'da Ziyech %50, Aurier %30

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler, Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in durumuna çevrildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Ziyech %50, Aurier %30
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02 Mart 2024 14:18
Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı kazanarak hem yarışta kritik bir zafer almak hem de moral depolamak isteyen Galatasaray'da gözler, Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in durumuna çevrildi.

Florya'dan gelen son haberlere göre; bu sezon 14 maçta 4 gol, 2 asist üreten Ziyech'in Beşiktaş derbisinde oynama şansının yüzde 50 olduğu öğrenildi.

Faslı yıldızın kadroda olması beklenirken, bireysel hazırlıklarını sürdüren Fildişili bek Serge Aurier'in görev alma şansının ise yüzde 30 olduğu belirlendi.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımla birlikte çalışma imkanı bulunmayan iki futbolcunun durumuna Okan Buruk karar verecek.  

 
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