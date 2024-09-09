Galatasaray'da yeni sisteme yeni transfer: Ben Davies

Süper Lig'de transferin son günü olan 13 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ben Davies oldu.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre menajerler aracılığıyla önerilen Tottenham'ın 31 yaşındaki savunmacısını renklerine bağlamayı değerlendiriyor.
YENİ SİSTEME TRANSFER
Tecrübeli oyuncunun Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 3 maçta süre alamayan Ben Davies, İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldızın transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Ben Davies, kariyerinin zirvesini 2019 yılında gördü. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar çıkan Galli savunmacının güncel değeri ise 10 milyon Euro. Uzun yıllardır Galler Milli Takımı'nda forma giyen Davies, üç gün önce oynanan Galler- Türkiye maçında da sahadaydı. Başarılı bir maç çıkartan 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 87 kez milli formayı giydi.
İKİNCİ GALLİ OYUNCU OLACAK
Galatasaray'ın geçmişinde görev yapan yabancı oyunculara göz atıldığında tek Galli futbolcu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Galli oyuncu olarak Dean Saunders yer almıştı. 1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen Saunders, 30 maçta 21 golle hafızalara kazınmıştı. Davies, gelirse ikinci Galli futbolcu olarak tarihe geçecek.
Swansea'de yetişen 31 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında 12 milyon euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 10 yıldır İngiliz ekibinde görev yapan Davies, 330 maçta 9 gol ve 23 asistle oynadı.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre menajerler aracılığıyla önerilen Tottenham'ın 31 yaşındaki savunmacısını renklerine bağlamayı değerlendiriyor.
YENİ SİSTEME TRANSFER
Tecrübeli oyuncunun Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 3 maçta süre alamayan Ben Davies, İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldızın transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Ben Davies, kariyerinin zirvesini 2019 yılında gördü. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar çıkan Galli savunmacının güncel değeri ise 10 milyon Euro. Uzun yıllardır Galler Milli Takımı'nda forma giyen Davies, üç gün önce oynanan Galler- Türkiye maçında da sahadaydı. Başarılı bir maç çıkartan 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 87 kez milli formayı giydi.
İKİNCİ GALLİ OYUNCU OLACAK
Galatasaray'ın geçmişinde görev yapan yabancı oyunculara göz atıldığında tek Galli futbolcu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Galli oyuncu olarak Dean Saunders yer almıştı. 1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen Saunders, 30 maçta 21 golle hafızalara kazınmıştı. Davies, gelirse ikinci Galli futbolcu olarak tarihe geçecek.
Swansea'de yetişen 31 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında 12 milyon euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 10 yıldır İngiliz ekibinde görev yapan Davies, 330 maçta 9 gol ve 23 asistle oynadı.