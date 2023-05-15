Galatasaray'da Telles kararı

Galatasaray'da sol bek arayan yönetimin gündemine 30 yaşındaki eski Galatasaraylı Alex Telles geldi. Ancak düşüşteki Brezilyalı oyuncu veto edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Telles kararı
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15 Mayıs 2023 13:04
Yeni sezonda sol beke takviye düşünen Galatasaray yönetiminin radarına Alex Telles girdi. Bonservisi Manchester United'da olan ve bir sezon daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcu 2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Ancak son dönemde düşüş yaşayan Telles'e soğuk bakıldığı öğrenildi. Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ancak beklentinin uzağında kalan Telles'in ayrılığına Manchester United'ın da sıcak baktığı öğrenildi.

Sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren deneyimli oyuncu, İspanyol ekibinde çıktığı 34 maçta 3 asist yaptı.

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