Galatasaray'da son golcü adayı: Joao Pedro

Son olarak kadrosunu Abdülkerim Bardakcı ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda forvet bölgesi için arayışlar devam ediyor. Gündeme gelen son isim Joao Pedro oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da son golcü adayı: Joao Pedro
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26 Haziran 2022 14:12
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk imza töreninde forvete mutlaka takviye yapmaları gerektiğini belirtirken İtalya'ya giden Cenk Ergün'ün hedefi de ortaya çıktı.

Okan Buruk'un Başakşehir'e de aldırmak istediği Fatih Terim'in de takımında görmek istediği Joao Pedro... Cagliari'den ayrılmak üzere olan oyuncular arasında Pedro da bulunuyor.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu için özellikle Serie A'da çok fazla teklif var. Salernitana dahil birçok takım öne çıktı.

İTALYANLARA PAHALI GELDİ

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken İtalyan takımların bu nedenle bekleme kararı aldıkları ifade edildi.



İtalyan basını, "Pedro'nun maliyetini henüz karşılamaya hazır olan takım yok" ifadesini kullandı. Bu ortamda G.Saray devreye girdi.

Cenk Ergün'ün İtalya'da Joao Pedro ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. 2.5 milyon euro'ya yakın bir teklif vererek oyuncunun ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi. 

 
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