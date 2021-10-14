Galatasaray'da sıradaki büyük proje: Kemerburgaz

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi planlarını bir bir hayata geçirirken sıra Kemerburgaz'a geldi.



Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme imzalatan Burak Elmas, 25 milyon Euro'ya sıfırdan genç bir takım kurdu. En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsor sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725 milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti. Pazar günkü mali kongre sonrasında harcama yetkisi isteyecek olan Burak Elmas'ın sıradaki büyük projesi ise Kemerburgaz...



Yönetimine inşaat sektöründe uzmanlaşmış Özen Kuzu ve Ozan Şener'i alan Elmas, bu iki yöneticiyle Kemerburgaz'ın finansman sorununu çözecek. Sarı-kırmızılı kulübün kasasından Kemerburgaz projesi için para çıkmayacak ve sponsorlar maliyeti üstlenecek.



'İSTERSENİZ DİSİPLİNE VERİN!'



Galatasaray'da dün yapılan divan kurulunda gergin anlar da yaşandı. Üyelerden Ayhan Yeğinsu, Romanya'dan bir gazeteyi kaynak göstererek "Hagi'nin Morutan transferinden 2 milyon Euro aldığı, sonraki satıştan da %30 pay alacağı yazıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Elmas ise bu sözlere sert tepki gösterip "Bize isnat edilen suçlamalar var. Transferde yolsuzluk, komisyon kasıtlı olarak iknayla sevk var. Gazete kupürüyle bir şey isnat ettiniz. Hangi gazete, kim yazmış… Bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disipline sevk edin" yanıtını verdi.





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