Galatasaray'da sıradaki 3 KAP

Galatasaray'da bu hafta içerisinde en az 3 KAP açıklamasının gelmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da sıradaki 3 KAP
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29 Haziran 2021 09:46
Galatasaray'da transferde seçim sonrasında hareketlenme bu hafta başlıyor. İlk etapta yerli oyuncular üzerinde yoğunlaşan Galatasaray; Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e imza attırırken Emre Taşdemir'in de kontratlarını uzatmıştı.

Bu hafta içinde Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenmesi planlanırken Keçiörengücü'nden de Barış Alper Yılmaz'ın transferinin KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Keçiörengücü formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 futbolcu verileceği kaydedildi. Arda Turan'ın yıllık maaşının 8 milyon TL, Emre Akbaba'nın da 10 milyon TL olacağı ifade ediliyor.

Sarı kırmızılılarda Gedson, Onyekuru ve Kaan Ayhan için de girişimler ısrarla sürüyor.




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