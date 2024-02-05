Galatasaray'da sezon sonuna kadar Ziyech!

Galatasaray'da ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech, sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sezon sonuna kadar Ziyech!
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05 Şubat 2024 09:17
Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Hakim Ziyech, hafta sonu İstanbul'a döndü.

Turnuvada takımı ile 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu.

Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Ziyech, bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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